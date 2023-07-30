Добьются успеха, результат придет быстро: Тамара Глоба указала на знак зодиака, у которого в августе сложится и карьера, и личная жизнь

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Тамара Глоба рассказала, чего ждать представителям разных знаков зодиака в августе.

Судя по расположению небесных светил, август станет счастливым месяцем для тех, кто рожден под созвездием Рака.

Им обещаны удачи в личной жизни и успехи в карьере. В августе Раки будут пользоваться повышенным интересом со стороны противоположного пола. Особенно активных Раков ждут даже перемены в личной жизни.

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Ожидают Раков успехи и на профессиональном поприще, только нужно взять себя в руки. 

Уйдут на задний план проблемы, отвлекавшие от радостей жизни. Раки смогут приобрести новые знакомства, а если что-то решат, то быстро добьются успеха в достижении поставленных целей.

По материалам maguri.ru

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