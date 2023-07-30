Володина назвала главных везунчиков на неделе до 6 августа: чего стоит остерегаться - в этом подвох

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 31 июля по 6 августа, назвав его главные события.
С четверга, 3 августа, квадрат Солнца с Юпитером велит не скромничать. Чем выше цель и недостижимее идеал, тем больше энергии.
Великолепное время для авантюристов и идеалистов, которые тем не менее прочно стоят на земле.
А вот эмоциональных людей аспект подтолкнет к ненужным тратам, желанию доказать свою элитарную кровь внешними эффектами.
Осторожнее с кредитами на дорогой отдых, которые не можете себе позволить.
Уже к выходным, особенно в воскресенье, 6 августа, зарождается аспект с участием Венеры, Черной Луны и Урана. Чем грозит это явление?
"Это кризисы в отношениях, тяга налево, ну или хотя бы пофлиртовать, чтобы вновь почувствовать новизну и страсть. Опять же необоснованный денежный риск и траты под девизом «приспичило». Держитесь, крепитесь", - добавила астролог.