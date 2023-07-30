Копай нору, выкопаешь клад! Володина дала четкий наказ на неделю до 6 августа

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделились прогнозом на неделю с 31 июля по 6 августа.

Астролог дала понять, что будущая неделя благоволит людям дела, скупым на слова, но щедрым на поступки.

Ее первая половина относительно скромная, скорее про то, чтобы въедливо переделать привычные задачи, вторая — смелая, с пылким сердцем.

Исключением станет Полнолуние, во вторник, 1 августа. В этот день достигают пика и выплескиваются эмоциями противоречия между свободой и сердечной привязанностью, тревогой о будущем и желанием радоваться жизни здесь и сейчас.

Цель — нащупать баланс между двумя крайностями.

С понедельника по среду лучшее время, чтобы штурмовать личный успех.

Марс в трине с Юпитером говорит: внимательно копай свою нору и выкопаешь клад.

"Акцент делайте на полезность действий. Неплохое время для собеседований, особенно если портфолио, рекомендации, опыт говорят сами за себя.

Соискатели хотят точно знать, чего от них ожидают. Работодатели на корню пресекают словоблудие, не подтвержденное цифрами.