Подарки судьбы! Володина назвала баловней августа - всем будет страшно, а они перешагнут

Астролог Василиса Володина считает, что у Скорпионов будет удачным последний месяц лета - август. Хотя бы потому, что эти люди, по ее словам, смогут выйти сухими из воды, пока все бьются в истерике и депрессии.

«Если вы давно задумывали стать центром притяжения в соцсетях, это хорошее время, чтобы сразу получить отклик. Вас ждут подарки судьбы», - заявила она.

Главное, подчеркнула Володина, не растерять пыл и не поддаться всеобщей панике. Тогда все получится.

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