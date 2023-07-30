Партнер будет чудить: чей брак рухнет в августе - Володина

Астролог Василиса Володина уверена, что у Водолеев в августе будет все сложно в личной жизни. По ее словам, многих представителей этого созвездия ждет разрыв с любимым человеком.

«Партнер будет чудить: чего-то от вас хотеть, выражать недовольство. Возможно, придется временно разъехаться, а кому-то и насовсем», - заявила она.

Володина подчеркнула, что многие Водолеи будут не готовы к такому развитию событий и буквально уйдут с головой в депрессию.

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