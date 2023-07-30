Страхи и сомнения уйдут: Володина назвала знак зодиака, перед которым в августе откроется новый мир

Астролог Василиса Володина считает, что у Тельцов наступил звездный час. Этим людям везет по всем фронтам - денежном, любовном, в вопросах карьеры. Главное, не придумывать себе сейчас сложности, их нет.

«Страхи, сомнения, опасения не имеют под собой реальных оснований. Постарайтесь не поддаваться эмоциям», - заявила она.

Перед Тельцами, по мнению Володиной, откроется новый мир, который принесет много хороших сюрпризов. При этом астролог подчеркнула. Что фортуна любит смелых. Никогда нельзя про это забывать.

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