«Шансы придут...»: Володина назвала главного везунчика августа — все само собой идет к ним в руки

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Этому знаку зодиака сопутствует удача.

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала главного везунчика августа, который может рассчитывать на поддержку небесных светил. Все само собой идет к ним в руки. Главное — не отказываться от помощи и щедрости окружающих.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для Близнецов август станет бодрым и деятельным периодом. Представители этого знака зодиака будут сосредоточены на делах дома, семьи, родителей или вопросах недвижимости, а также ремонта.

Для тех, кто работает дома, август — насыщенный возможностями период.

«Шансы придут из-за границы или из-за странного стечения обстоятельств. Например, дальний родственник вдруг отдает вам на все лето свой домик на побережье и… совершенно бесплатно», - добавила астролог.

Читайте также