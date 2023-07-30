Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала главного везунчика августа, который может рассчитывать на поддержку небесных светил. Все само собой идет к ним в руки. Главное — не отказываться от помощи и щедрости окружающих.

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Для Близнецов август станет бодрым и деятельным периодом. Представители этого знака зодиака будут сосредоточены на делах дома, семьи, родителей или вопросах недвижимости, а также ремонта.

Для тех, кто работает дома, август — насыщенный возможностями период.