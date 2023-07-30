Главное преимущество Козерогов, Водолеев и Рыб — решающее условие для счастья: дар Вселенной

Гороскоп. Фото: freepik.com

Эти качества ведут их по судьбе.

Астрологи назвали главное преимущество Козерогов, Водолеев и Рыб, которое отличает их от других знаков зодиака, наделяя особым даром.

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Козероги

Они честолюбивы, всегда стремятся к выгоде: и в отношениях, и в карьере. Их отличает пунктуальность, последовательность и исполнительность. Они могут с легкостью справиться сразу с несколькими задачами. 

«Козероги охотно помогают другим, причем часто бескорыстно. Нередко становятся волонтерами», - заверили астрологи.

Водолеи

Несмотря на кажущуюся независимость и строгость, этот знак зодиака легко привязывается к людям. Если они с кем-то сошлись в детском возрасте, то вплоть до старости будут поддерживать с ними общение.

«Водолеи нередко имеют какие-то таланты, особые способности, частенько обладают потрясающей интуицией. Иногда способны считывать настроение близких даже на расстоянии», - утверждают специалисты. 

Рыбы

Их оптимизм и стремление сделать этот мир лучше, ярче и привлекательнее, восхищает окружающих. Они готовы снять с себя последнюю рубаху, даже если их об этом никто не просит.

«Рыбы мобильны. Многие из них в любой момент готовы подхватиться и отправиться покорять новые вершины, исследовать новые пути», - добавили астрологи. 

По материалам kp.ru

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