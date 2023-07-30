Главное преимущество Козерогов, Водолеев и Рыб — решающее условие для счастья: дар Вселенной

Водолеи

Несмотря на кажущуюся независимость и строгость, этот знак зодиака легко привязывается к людям. Если они с кем-то сошлись в детском возрасте, то вплоть до старости будут поддерживать с ними общение.

«Водолеи нередко имеют какие-то таланты, особые способности, частенько обладают потрясающей интуицией. Иногда способны считывать настроение близких даже на расстоянии», - утверждают специалисты.

Рыбы

Их оптимизм и стремление сделать этот мир лучше, ярче и привлекательнее, восхищает окружающих. Они готовы снять с себя последнюю рубаху, даже если их об этом никто не просит.

«Рыбы мобильны. Многие из них в любой момент готовы подхватиться и отправиться покорять новые вершины, исследовать новые пути», - добавили астрологи.

По материалам kp.ru