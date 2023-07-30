Жизненная миссия Дев, Весов, Скорпионов и Стрельцов — что идет им по судьбы: их мощь

Астрологи назвали миссию Дев, Весов, Скорпионов и Стрельцов в жизни. Это придает им сил и является их мощным стрежнем.

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Девы — это те люди, которые потенциально могут стать хорошими друзьями. Даже в бешеном ритме дел, они найдут время на то, чтобы поддержать тех, кто им по-настоящему дорог. Им можно доверить и свое счастье, и свою беду. Они поддержат вас в любом случае.

Весы те еще везунчики. Спорить с ними на деньги пустая трата времени. Они любимчики фортуны и ее бессменные короли. Представители этого знака обладают просто фотографической памятью. Они способны удерживать в голове массу информации.