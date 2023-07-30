Жизненная миссия Дев, Весов, Скорпионов и Стрельцов — что идет им по судьбы: их мощь

Астрологи назвали миссию Дев, Весов, Скорпионов и Стрельцов в жизни. Это придает им сил и является их мощным стрежнем.
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Девы — это те люди, которые потенциально могут стать хорошими друзьями. Даже в бешеном ритме дел, они найдут время на то, чтобы поддержать тех, кто им по-настоящему дорог. Им можно доверить и свое счастье, и свою беду. Они поддержат вас в любом случае.
Весы те еще везунчики. Спорить с ними на деньги пустая трата времени. Они любимчики фортуны и ее бессменные короли. Представители этого знака обладают просто фотографической памятью. Они способны удерживать в голове массу информации.
Въедливые и основательные Скорпионы всегда добиваются своего, если их что-то интересует. Они могут подолгу заниматься рутиной, очень терпеливы и благодаря этому, оставляют позади себя тех, кто не готов идти на жертвы ради успеха и признания.
«А еще Скорпионы очень гостеприимны. Даже если им будет на следующий день грозить голод, они все равно вытащат из домашних закромов все запасы», - добавили астрологи.
Про Стрельцов говорят, что это один из самых любвеобильных знаков зодиака. Легко цепляют противоположный пол особой харизмой. Добавьте к этому общительность, инициативность и быстроту реакции. Собственно, можно понять секрет успеха. Еще одно отличное качество — оптимизм.
По материалам kp.ru