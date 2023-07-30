Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на август, назвав главные события для Тельца. К чему стоит готовиться рожденным под этим созвездием и как повернуть события в свою пользу — главное не противиться переменам. Особенно ментальным, внешним и личным.

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Для Тельцов август можно назвать периодом погружения в темы дома, семьи, корней, недвижимости или ощущения безопасности. Заплыв этот будет происходить в шторм, источником которого станут сами представители знака.