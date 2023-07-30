Василиса Володина поделилась прогнозом на август, оставив подсказки для тех, кто родился под знаком Овен. Астролог дала понять, что для представителей этого зодиакального круга будущий месяц будет гораздо спокойнее нескольких предыдущих. Ожидается меньше страстей, переполохов, проблем и испытаний.

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Овны успели подустать от накала страстей. И они с облегчением ждут период, когда им удастся заняться своим здоровьем, наладить распорядок дня и подкрепить свои моральные силы. Для этого идеально подходит август.

Для тех Овнов, которые занимают высшие посты — к примеру, руководителей, август станет отличным периодом для того, чтобы навести порядок в структуре вашей организации или отдела, а также подыскать опытных сотрудников.