Сила Овнов, Тельцов, Раков, Близнецов и Львов — в этом мистическое условие их счастья в жизни

Астрологи назвали силу Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков и Львов, которая позволяет им достичь счастья и успеха в жизни.

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Овны

Готовы при любых условиях принять бой — они азартны и честолюбивы. Им важно соревноваться: догонять и перегонять своего соперника, доказывая, что им нет равных. Им нравится делать лучше, качественнее и быстрее. Они привыкли доказывать всем вокруг — им по плечу все. Главная их сила в том, что они умеют закрывать страницы прошлого. Никаких самокопаний, то, что прошло для них уже не повод для рефлексии.

Тельцы

Поверив в себя, представители этого знака зодиака могут свернуть горы. Их главный талант прост — они создают уют. Из них получаются просто идеальные мамы или отцы, которые будут безусловно любить своего ребенка. Их дом — это полная чаша. Бедность не для Тельцов. Они любят жить красиво.