Только на один знак с 31 по 6 августа нахлынет водопад денег: бывает раз на миллион

Тельцам крупно повезет в финансовом плане с 31 июля 20 августа. Им Вселенная предоставит редкий шанс улучшить свое материальное благополучие. Игнорировать знаки с ее стороны ни в коем случае нельзя.

И если вам интуиция будет подсказывать определенные действия, стоит к ней прислушаться. Не исключено, что это говорит с вами космос.

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Будьте открыты новым возможностям, но не забывайте об осторожности. Разберитесь в деталях перед подписанием важных договоров или сделок.

Источник: rsute.ru.