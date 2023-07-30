Глоба назвала избранника Вселенной: одарят деньгами, карьерой, счастьем в личной жизни

Стрельцов ждет счастливая судьба, поведала астролог Тамара Глоба. Уже сейчас планеты благоприятно сложились для представителей зодиакальной системы. В дальнейшем это получит еще большее благоприятное развитие.

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На работе Стрельцам удастся быстро продвинуться по карьерной лестнице. Не исключены большие финансовые поступления, которые помогут в каких-то личных приобретениях.

Возможны деловые встречи, которые обещают неплохую прибыль. Также будет успех на романтическом фронте.

Источник: rsute.ru.