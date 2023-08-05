Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа для всех знаков зодиака

Напряжение в отношениях практически не спадает, а все потому что люди погружены в себя и мало кто считается с чувствами и целями окружающих. Надо постараться свести столкновение интересов к минимуму, чтобы не перессориться со всеми вокруг.

Кому из знаков Зодиака повезет больше, кому меньше и на что стоит направить внимание – расскажет Teleprogramma.pro.

Лев

Хорошая неделя, когда вам удается все задуманное. Если какие-то проблемы и будут, вы их преодолеете.

Любовь

Флирт, романтические свидания и приятные знакомства на этой неделе идут на ура. А вот серьезными отношениями вам заниматься пока некогда.

Финансы

А заниматься серьезными отношениями вам некогда, потому что вы с головой будете погружены в дела. Время для этого самое подходящее.

Здоровье

Говорят, что спорт для организма вреден, зато физкультура полезна. Прислушайтесь к этим словам и обязательно посвятите время физкультуре.

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Овен

Неделю нельзя назвать простой. Будет много препятствий, которые вам предстоит героически преодолевать, к тому же шанс совершить заметную финансовую ошибку очень велик. Чего не надо делать, так это опускать руки. Бороться и искать, найти и не сдаваться – ваш девиз.

Телец

Тельцам на этой неделе важно не поддаваться эмоциям, чтобы не испортить себе жизнь. Решения, принятые «на эмоциях» вряд ли приведут к чему-то хорошему. Если вам удастся обуздать чувства, вы сумеете достичь значительных высот. Звезды вам благоволят, и тот, кто посмотрит на ситуацию трезвым взглядом, это обязательно увидит.

Близнецы

Близнецы в ударе – вы харизматичны, уверены в себе, нацелены на успех. Сейчас вам легко удается то, чего вы обычно достигаете с большим трудом. Но важно помнить, что идти к цели, расталкивая всех локтями – не самая удачная идея. Учитывайте не только свои интересы, но и интересы других людей. Союзники вам еще понадобятся.

Рак

Раки смело могут посвятить неделю самореализации, воплощению творческих идей, достижению важных для вас целей и материальным вопросам. Единственная оговорка – не стоит начинать ничего принципиального нового, этот период подходит для продолжения уже начатого и закрепления результатов.

Дева

Девы – натуры увлекающиеся и дотошные, и если вы чем-то занимаетесь, то будете вникать в самые мельчайшие детали интересующего дела. Именно это позволит вам добиться заметных результатов. Однако есть оговорка – пока вы захвачены своим делом, вы можете вести себя эгоцентрично, а это портит отношения. Постарайтесь этого избежать.

Весы

Весам на этой неделе будут мешать эмоции. И чтобы это не испортило вам планов, нужно разделять личную жизнь и работу. Чем дальше они будут друг от друга, тем лучше. Как говорится, мухи отдельно, суп отдельно. А будете при этом собранными и внимательными – успех вам обеспечен.

Скорпион

За эту неделю Скорпионам нужно будет занять лидирующие позиции в деле, которым вы занимаетесь, пока звезды вам благоволят. Тем более с личной жизнью пока не особо ладится, да и отношения с окружающими натянутые. Значит, можно посвятить себя работе, не отвлекаясь на все остальное.

Стрелец

Стрельцов будут окружать очень увлеченные собой и своими делами люди, каши с ними не сваришь. Поэтому рассчитывайте в основном на себя, чтобы потом не выяснилось, что кто-то забыл проконтролировать ключевые процессы и все пошло прахом. Хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам.

Козерог

Козерогов ждет довольно парадоксальная для личной жизни неделя. С одной стороны, наблюдается взаимное непонимание между людьми, разговаривать по душам вряд ли получится. Но при этом возрастает уровень чувственности, и то, что не получается сказать словами, можно выразить через чувственность.

Водолей

Водолеи, кажется, выбираются из череды финансовых неудач и твердо встают на ноги. Так что время закатывать рукава и усиленно ковать благосостояние, у вас это сейчас прекрасно получится. Главное – отбросить лишние эмоции и не тратить силы на ненужные ссоры и конфликты.

Рыбы

По сравнению с провальной прошлой неделей ситуация в плане отношений с людьми явно улучшается. Еще не всегда удается достичь понимания и приходится искать компромиссы, тем не менее дышать станет легче. Можно будет не ругаться, а договариваться. К тому же неделя подходит для развлечений и отдыха, так что время обещает быть приятным.