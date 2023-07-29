«Шагнет в дамки»: какой знак зодиака ждет судьбоносный поворот на 180 градусов в августе - Володина

Астролог Василиса Володина сообщила, что у Дев в августе наступит период новых возможностей. По ее словам, перспективы откроют двери, нужно обязательно воспользоваться моментом.

«Кто-то шагнет в дамки, то бишь в лекторы, или существенно расширит свой авторитет в преподавательской сфере», - отметила она.

Володина подчеркнула, что ретроградный Меркурий с 24 августа принесет много счастливых моментов Девам. Это будет время креатива и подъема на 180 градусов.

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