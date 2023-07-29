Глоба – про 29 июля: «Противостоять агрессии и отстаивать правоту»

Наступили последние выходные июля. Астролог Богдан Глоба считает, что в эти дни придется побороться за свое место под солнцем. Причем, отдохнуть даже не удастся, потому что сразу 29 июля нужно включить упорство и защиту.

«Суббота заставит противостоять агрессии и отстаивать свою правоту. В достижении целей помогут лидерские способности. При разумном подходе можно неплохо заработать», - рассказал астролог в своем блоге в Telegram.

Астролог Богдан Глоба - это сын известных звездочетов Тамары и Павла Глобы. Он пошел по стопам родителей и регулярно дает людям рекомендации.

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