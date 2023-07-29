Меркурий в Деве с 29 июля: почему это идеальное время и для чего подходит, сообщила Василиса Володина

Астролог и телеведущая Василиса Володина дала прогноз на последнюю субботу июля. 29 числа Меркурий переходит в Деву, тем самым умы людей охлаждаются, каждый из нас становится разборчивее и сообразительнее. В голове, по словам астролога, будто скорость переключили: мы быстрее усваиваем информацию, и она укладывается сразу на правильные полочки.

«Наступает идеальное время для рутинных бумажных дел: договора, схемы, таблицы. Быстрее сочиняются учебные планы курсов, разрабатываются методологии, точнее собирается статистика. Если нужно обследовать организм и получить точное заключение — лучшего периода не найти», - рассказала в Telegram про 29 июля Володина.

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