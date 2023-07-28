Мимо невозможно пройти: Тамара Глоба назвала знак зодиака, который будет «сиять» в августе — раскроются таланты и способности

Известный астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются в девяноста процентах случаев, сделала прогноз на август.
Судя по расположению небесных светил, настоящим фаворитом третьего месяца лета будет Лев. Рожденные под этим знаком зодиака смогут по-особенному раскрыть свои таланты в августе.
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«Август месяц Льва - знака, управляемого Солнцем. Знак – силы, власти, успеха, авторитета. Также эти люди предпочитают раскрывать все свои таланты и способности. Жизнь способствует им на пути успеха, как правило мимо Льва невозможно пройти – окружающие всегда замечают «сияние» Львов. В этом году Венера, прибывая во Льве довольно долго (лето, 1-я половина осени), дает людям возможность блистать», - отметила Тамара Глоба.
По материалам kp,ru