Достигнут небывалых успехов и будут почивать на лаврах: три знака зодиака, на которых в августе прольется «золотой дождь» — прогноз Тамары Глобы

Звезды обещают, что для Овнов август сложится удачно и активно. Возможны встречи с людьми из прошлого, которые когда-то играли важную роль в жизни Овнов. Но возобновлять отношения с ними не стоит.

Раки достигнут успеха во многих сферах и достигнут поставленных целей. Причем, результаты будут быстрыми.

Звезды обещают, что Девы в августе будут почивать на лаврах. Уделите время родным и воздержитесь от кредитов.

По материалам maguri.ru