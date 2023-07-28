Достигнут небывалых успехов и будут почивать на лаврах: три знака зодиака, на которых в августе прольется «золотой дождь» — прогноз Тамары Глобы

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на август.

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, на Yotube-канале рассказала, чего ждать представителям разных знаков зодиака от августа.

Как минимум, у представителей трех знаков зодиака жизнь заиграет яркими красками. На рожденных под созвездиями Овна, Раков и Дев словно прольется «золотой дождь».

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Звезды обещают, что для Овнов август сложится удачно и активно. Возможны встречи с людьми из прошлого, которые когда-то играли важную роль в жизни Овнов. Но возобновлять отношения с ними не стоит.

Раки достигнут успеха во многих сферах и достигнут поставленных целей. Причем, результаты будут быстрыми.

Звезды обещают, что Девы в августе будут почивать на лаврах. Уделите время родным и воздержитесь от кредитов.

По материалам maguri.ru

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