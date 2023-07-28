Глоба назвала главного везунчика августа по дате рождения — прут карьера, деньги и любовь

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на август, назвав знак зодиака, который сорвет денежный куш и поднимется по карьерной лестнице — новые проекты принесут ему уважение, достаток и признание коллег. Остальные могут только позавидовать.

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Для Львов август станет периодом больших возможностей. На фоне успеха возможны и обольщения — вот почему так важно избегать случайных знакомств. В остальном месяц вполне удачный. Львы будут активно зарабатывать нужные им средства. Вдали от дома их ждет успех, любовь и признание. Это период, когда о себе напомнят старые связи. Процветание ждет их, как в деловом, так и в личном плане.

Весь месяц Львы будут получать возможность для дополнительного дохода,проблем с деньгами не будет. Поездки и путешествия обещают принести удовольствие.

Дни рождения Львов выпадают на даты с 23 июля по 21 августа.