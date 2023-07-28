«Умник в белом пальто!»: какой знак зодиака ждут судьбоносные победы на работе в августе — Володина

Астролог Василиса Володина отметила, что Львам в первой половине августа будет улыбаться судьбоносная удача на работе. По ее мнению, к представителям этого созвездия придет время, о котором они и мечтать не могли.

«Вам устроит челлендж вышестоящий человек: начальник, умник в белом пальто, человек другой культуры или преподаватель. Не упустите момент!» — заявила она.

Последний месяц лета для Львов — лучший период для новых проектов. Все выстрелит. Главное, не бойтесь.

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