Первоочередная миссия Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб в августе: время брать свое — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на август, назвав знаки зодиака с особой миссией. Только выполнив определенное условие, они смогут добиться успеха.
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Стрелец будет прорабатывать новые проекты с руководством, но не все они состоятся. Однако детальная проработка важна как никогда. В будущем этот знак столкнется с пристальным вниманием к тому, что он делает, изучает, как работает и какие планы строит. Начало месяца потребует внимание к вопросам карьеры, а также к жилищным делам. Ни в коем случае не вкладывайте свои средства в новые сомнительные проекты, они могут потерпеть фиаско в середине осени.
Много времени и внимания вы будете уделять в отношениях с вышестоящими органами, начальство будет контролировать вашу деятельность. Хорошее время для продолжения рода, отдых будет сочетаться с работой. Друзья окажут нужную вам поддержку, постарайтесь с ними не поссориться.
Для рожденных под знаком Козерога август — это период успеха вдали от дома. Вы оставите родной дом, но будете беспокоиться о близких. Уделите внимание детям, берегите близких и любимых. В третью неделю августа ни в коем случае не вкладывайтесь в сомнительные предприятия и не играйте в азартные игры. Дороги будут интересными, появятся новые интересы, идеи и знакомства. Но не все связи будут важными, многие станут проходящими.
Водолеи в августе будут изучать вещи связанные с работой, практической деятельностью, заниматься карьерой, уделяйте внимание друзьям и людям, с которыми вы работаете. Обратите внимание на свое здоровье, займитесь собой, изучите вопросы, которые касаются техники. Но в то же время много сил, времени и внимания уделите любимым: не тратьте деньги на наряды и то, что вы считаете не своевременным. Ваших практических знаний уже недостаточно, нужно учиться новому.
Рыбы будут уделять внимание детям, своим близким, делам посторонних. Будьте внимательны к дорогам в начале и в середине августа. Берегите свое здоровье. Постарайтесь не потратиться основательно, не отдавайте слишком много тем, кому не считаете нужным помогать. Деятельность, которая вам нравится, принесет успех, признание, финансовые возможности, но вы их осуществите позже. Проявите экономность.