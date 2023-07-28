Первоочередная миссия Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб в августе: время брать свое — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на август, назвав знаки зодиака с особой миссией. Только выполнив определенное условие, они смогут добиться успеха.

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Стрелец будет прорабатывать новые проекты с руководством, но не все они состоятся. Однако детальная проработка важна как никогда. В будущем этот знак столкнется с пристальным вниманием к тому, что он делает, изучает, как работает и какие планы строит. Начало месяца потребует внимание к вопросам карьеры, а также к жилищным делам. Ни в коем случае не вкладывайте свои средства в новые сомнительные проекты, они могут потерпеть фиаско в середине осени.

Много времени и внимания вы будете уделять в отношениях с вышестоящими органами, начальство будет контролировать вашу деятельность. Хорошее время для продолжения рода, отдых будет сочетаться с работой. Друзья окажут нужную вам поддержку, постарайтесь с ними не поссориться.

Для рожденных под знаком Козерога август — это период успеха вдали от дома. Вы оставите родной дом, но будете беспокоиться о близких. Уделите внимание детям, берегите близких и любимых. В третью неделю августа ни в коем случае не вкладывайтесь в сомнительные предприятия и не играйте в азартные игры. Дороги будут интересными, появятся новые интересы, идеи и знакомства. Но не все связи будут важными, многие станут проходящими.