Что должны сделать Львы, Весы, Девы и Скорпионы в августе — разворот на 180°: Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на август, назвав знаки зодиака, которые сумеют добиться желаемого, если выполнят определенное условие.

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Для рожденных под знаком Лев август станет периодом возможностей. Вдали от дома будет успех, любовь и признание. Это период, когда вернутся старые связи. Остается только ждать те события, которые принесут вам долгожданный успех как в личном плане, так и в деловом.

«Но будьте очень внимательны в финансовых вопросах в начале и в середине августа. Во второй половине месяца возможен обман или обольщения. Постарайтесь обойти сомнительные знакомства стороной», - заверила Глоба.

Конец месяца принесет возможность для поездок вместе с друзьями и близкими людьми. Весь месяц будут приходить заработки, кроме начала августа. Все остальное время Львы будут активно зарабатывать.

Это период покупок, финансовых возможностей и знакомств. Венера пребывает во Льве, и конечно, она освещает ваш пусть. Воспользуйтесь своим обаянием.

Для рожденных под знаком Девы август станет периодом, когда вы разовьете небывалую для себя активность. Вам понадобиться приложить большие усилия для того, чтобы заниматься собой, делами любимых и близких, а также воплощать в жизнь свои идеи и проекты. Внимание будет приковано к вашему интеллекту, появятся новые идеи, которые вы будете воплощать в жизнь.

Постарайтесь найти новые возможности и вдали от дома. Успех будет в поездках. В начале месяца не стоит ссориться с близкими людьми, деловыми партнерами, берегите свое имущество. В середине августа период вокруг Новолуния — 16 августа — следите за тем, что происходит за спиной, чтобы не было потерь. В конце месяца вы будете тратить необходимые вам средства на нужные дела для семьи.