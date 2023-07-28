Головокружительная карьера и деньги! Володина назвала главного богача августа — с 12-го числа

Астролог Василиса Володина сообщила, что август 2023 года Овнам сулит головокружительную удачу на работе и с деньгами. По ее словам, у этих людей будут в буквальном смысле сбываться мечты — стоит лишь подумать.

«С 12 по 17 августа возможны приятные неожиданности, опять же на работе и в связи с доходом. Только подумали — бамс! Ловите перевод. Август для вас сладок», — заявила она.