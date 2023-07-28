Главное условие для счастья Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков в августе — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на август, назвав знаки зодиака с особой миссией в августе, — это условие для их счастья.
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Для рожденных под знаком Овен август наполнен работой, интересной практической деятельностью. Вы будете активно строить свое дело и буквально весь этот период доводить до совершенства дела, связанные с интеллектом, обдумывать новые планы и также вкладывать все свои силы в работу.
«И это во многом принесем вам материальный успех. Работа будет практической, переоценка ценностей и новые возможности — это время августа. Еще это время любви: прежние отношения принесут вам многое из того, к чему вы стремились», — заверила Глоба.
Вас поддержат любящие люди, будет возможность отдыха, которая соединится с работой. В конце месяца будьте очень внимательны к тому, что происходит вокруг вас: постарайтесь не ссориться с близкими. А в начале августа постарайтесь не потратить все, что вы накопили.
Для рожденных под знаком Тельца август наполнен вниманием окружающих, вопросами, которые связаны с учебой и практической деятельностью. Будет много знакомств, интересных встреч, поездок, много людей будет уповать на вашу практичность и на то, что вы можете дать — знания, опыт.
«Работа будет приносить успех, но вы будете активно стараться заняться и спортом, и делами, которые волнуют ваших близких и любимых. Возможны вопросы, связанные с зачатием и беременностью. Период, который касается августа — это время возможностей. Воспользуйтесь ими, чтобы найти новый источник дохода», — добавила астролог.
Для рожденных под знаком Близнецов этот период принесет новые знакомства и встречи с прежними друзьями, людьми, которые вас любили. Поездки, отдых, развлечения будут перемежаться с деятельностью, которая волнует вас: в первую очередь это обучение и поиск новой занятости. Дела детей, их будущее, ремонты — придется переоборудовать все, что связанно с бытом. Переезд, поиск жилья, дела родителей будут волновать весь месяц. В конце месяца уделите время отдыху, займитесь делами детей.
Для рожденных под знаком Рака август станет периодом, когда много времени и внимания вы будете уделять обучению, пополнению багажа знаний. Новые знакомства и важные встречи могут изменить ваши планы по дорогам. Поездки требуют большого внимания. Будьте внимательны к транспорту в начале и в конце августа.
«На первый план выйдут жилищные вопросы: переоборудование жилья, а также покупка техники для дома. Появятся возможности для заработков благодаря вашему обаянию. Друзья и родственники окажут поддержку в делах. Ожидаются активные поездки и бытовая суета, практическая деятельность», — уточнила астролог.