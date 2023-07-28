Главное условие для счастья Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков в августе — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на август, назвав знаки зодиака с особой миссией в августе, — это условие для их счастья.

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Для рожденных под знаком Овен август наполнен работой, интересной практической деятельностью. Вы будете активно строить свое дело и буквально весь этот период доводить до совершенства дела, связанные с интеллектом, обдумывать новые планы и также вкладывать все свои силы в работу.

«И это во многом принесем вам материальный успех. Работа будет практической, переоценка ценностей и новые возможности — это время августа. Еще это время любви: прежние отношения принесут вам многое из того, к чему вы стремились», — заверила Глоба.

Вас поддержат любящие люди, будет возможность отдыха, которая соединится с работой. В конце месяца будьте очень внимательны к тому, что происходит вокруг вас: постарайтесь не ссориться с близкими. А в начале августа постарайтесь не потратить все, что вы накопили.

Для рожденных под знаком Тельца август наполнен вниманием окружающих, вопросами, которые связаны с учебой и практической деятельностью. Будет много знакомств, интересных встреч, поездок, много людей будет уповать на вашу практичность и на то, что вы можете дать — знания, опыт.