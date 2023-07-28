Василиса Володина дала расклад на 28 июля: «Туман наконец рассеялся»

Последняя рабочая неделя июля подходит к концу. Астролог Василиса Володина заметила в своем прогнозе: 28 июля снабжает выдержкой и упорством, помогает структурировать идеи в конкретный план по их реализации.
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Обстановка будет благоволить как никогда. Именно в последнюю пятницу июля лучше всего можно разглядеть перспективу.
«Легче увидеть путь, который необходимо пройти. Например, вы хотите уйти из найма в свое дело, и вот туман наконец рассеялся: да, путь не близок, но понятен. Остается лишь идти и последовательно делать. И это ощущение ясности вдруг мотивирует как ничто прежде», — объяснила Володина.