Василиса Володина дала расклад на 28 июля: «Туман наконец рассеялся»

Последняя рабочая неделя июля подходит к концу. Астролог Василиса Володина заметила в своем прогнозе: 28 июля снабжает выдержкой и упорством, помогает структурировать идеи в конкретный план по их реализации.

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Обстановка будет благоволить как никогда. Именно в последнюю пятницу июля лучше всего можно разглядеть перспективу.