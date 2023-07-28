Споры, конфронтации, проверки: что ждет россиян в августе, сообщила Тамара Глоба – прогноз на конец лета

Астролог Тамара Глоба традиционно в конце месяца дает астрологический прогноз на грядущий период. В этот раз она поспешила с разъяснениями насчет августа, который начнется уже на следующей неделе. Грядет период, когда на первый план выходят люди дела, практики, деятельность которых связана с физическим трудом.

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Август будет насыщен спорами и конфронтациями, будут образовываться новые союзы ради дружбы против других. Также в этом месяце много внимания будет уделено проверкам – что было сделано и что еще предстоит; они коснутся бытовой, сельходеятельности, медицины. В последней грядут кардинальные изменения.

Глоба напоминает, что в августе надо собраться, несмотря на сезон отпусков и лета. Человеку важно не быть той стрекозой из басни Крылова, а сосредоточиться на делах в огороде, подготовке к учебному году, началу нового сезона и зиме.

С конца июля Меркурий пребывает в Деве, он останется там до начала октября. С 23 августа начнется его ретроградность, отчего в сентябре будет переоценка событий, которые касались предыдущего периода.

Опасные дни месяца, в которые следует быть осторожнее – 1, 2, 3, 4, 7, 9, 14, 16, 18, 19, 24, 25 28, 30, 31 августа.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба