«С вечера время опасное»: чего ждать от 28 июля - Глоба

Астролог Богдан Глоба, представитель известной династии звездочетов, обратился к людям с новостями. 28 июля эксперт обещает продуктивный день и советует с самого утра брать быка за рога, хвататься за все, что предоставляет судьба, и использовать энергию дня.

«В пятницу не теряйте времени с самого утра. Беритесь за то, что подсказывает интуиция. Переговоры удачны утром и днем. Но с вечера сворачивайте активность - время взрывное и опасное», - предупредил астролог в Telegram.

Однако, и взваливать на себя слишком много не стоит, ведь впереди выходные, и можно запросто проваляться без сил.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»