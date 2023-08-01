Карьерный гороскоп на осень для всех знаков зодиака: проекты, деньги, должности

Овен

В первые дни осени, или за неделю до нее, благоприятны для поиска новой работы. В это время Овнам будут поступать интересные предложения. Возможны рекомендации вакансий от знакомых. С конца сентября по середину октября будут большие нагрузки на работе и дополнительные смены.

Телец

В сентябре можете начинать осваивать новую специальность. Смена деятельности поможет освежить мышление и направит на прибыльную сферу. Становитесь более гибкими в процессе обучения. Особо усердных Тельцов начальство хорошо вознаградит финансово.

Близнецы

В сентябре вам нужно заняться собой. Перестаньте лениться, откладывать задачи до дедлайна. Освойте базу тайм-менеджмента. Близнецам рекомендуется отточить навыки переговоров и применять их на практике. В ноябре возможно повышение.

Рак

Осень обещает быть финансово стабильной. Появятся несколько возможностей дополнительного заработка — обязательно используйте их. В сентябре старайтесь чаще общаться с руководством. Раки, не бойтесь предлагать свои идеи для развития бизнеса.

Лев

У вас будет два благоприятных период осенью, чтобы улучшить свое финансовое положение. Первый — в сентябре, второй — в середине ноября. Львам придется потрудиться больше привычного, но это стоит того. Научитесь управлять эмоциями.

Дева

Первый месяц осени пройдет максимально гладким на работе для Дев. В октябре возможны небольшие конфликтные ситуации с коллегами. Старайтесь сохранять спокойствие и выполняйте только свои обязанности. В ноябре может поступить предложение открыть небольшой бизнес.

Весы

Не стоит планировать смену работы в осенний период. Займитесь улучшением своих навыков. Весам будут полезны курсы повышения квалификации или углубление в специальность. Проявляйте интерес к своей сфере. Ожидается расширение деловых знакомств.

Скорпион

Уже в начале сентября вам могут предложить интересный проект. Направление для вас непривычное, но будет полезно. У Скорпионов появится шанс попробовать себя в новой роли. Осенью также возможно расширение обязанностей или небольшое продвижение по карьерной лестнице.

Стрелец

У вас ожидается много командировок в сентябре. Будьте готовы к ненормированному графику и недосыпу. Уже к концу октября ритм убавится, и Стрельцы смогут лучше концентрироваться на новых задачах. В коллективе ведите себя спокойно, даже нейтрально.

Козерог

Инвестировать осенью не рекомендуется. Продолжайте просто накапливать деньги и не тратить их впустую. На работе проявляйте инициативу, будьте активнее. Научитесь лаконично и дипломатично доносить свои мысли. У Козерогов ожидается повышение или шанс освоить новую специальность.

Водолей

В первой декаде октября на вас начальство возложит большую ответственность. Водолеям важно оправдать их ожидания. Не реагируйте на слухи в офисе. Концентрируйтесь только на своем прогрессе. В ноябре возможна интересная командировка.

Рыбы

Осенью от вас потребуется максимум сосредоточенности и усердия. Придется много работать, изучать и практиковать. Все старания Рыб будут щедро вознаграждены. Во второй половине ноября можно немного расслабиться и наслаждаться результатами.

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