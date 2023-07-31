Море страсти и затянувшийся летний роман: любовный гороскоп на осень

С наступлением осени страсти во взаимоотношениях некоторых знаков зодиака не только не стихнут, но и, наоборот, разгорятся еще ярче. Одним счастливчикам повезет встретить свою любовь, другим удастся окончательно разобраться с собственными чувствами.

Овен

В личной жизни Овнов с приходом осени наступит настоящий кавардак. Им предстоит решить множество вопросов и понять, смогут ли два таких разных человека быть вместе. Если вы готовы к работе над собой, начинайте искать компромиссы прямо сейчас. Особенного успеха в этом сложном деле Овны смогут добиться с такими партнерами, как Раки, Стрельцы и Рыбы.

Телец

В сентябре стабильным Тельцам начнет не хватать эмоций в союзе. В этом месяце вы можете намеренно провоцировать партнера на негативные чувства, чтобы лишить проблему с недостатком «перчинки».

Поступать подобным образом точно не стоит, иначе вы рискуете вызвать затяжной конфликт, который продлится до конца осени. Постарайтесь поговорить с близким человеком начистоту и озвучить свои требования. Хорошо, если вашим партнером будет Дева или Козерог, с которыми Тельцы находятся на одной волне.

Близнецы

С наступлением осеннего сезона Близнецам улыбнется настоящая удача. Одинокие знаки встретят того, кто быстро перекочует из разряда «просто знакомых» в категорию особенного человека. Вероятно, что им окажется знак, которого никак нельзя назвать подходящим для Близнецов (Телец, Лев или Водолей).

Тем не менее, вы будете летать на крыльях счастья. Занятым в паре Близнецам повезет увидеть своего партнера с новой стороны уже в октябре. В итоге вы влюбитесь в него еще больше.

Рак

В середине осени Раки пересмотрят свои принципы и поймут, что готовы строить счастье с человеком, давно добивающимся их внимания. Это неудивительно, ведь таким скромнягам, как вы, нужны активные знаки, например, напористые Овны или предприимчивые Львы. Если Раки рискнут, то получат гораздо больше счастья, чем думали.

Лев

Осенью Львы преисполнятся романтическим настроением. Они захотят радовать близкого человека приятными сюрпризами и широкими жестами. Такое поведение принесет свои плоды и вдохнет в пару второе дыхание. Одинокие знаки смогут завязать отношения только в конце октября при условии, что станут меньше думать о работе. Обращайте внимание на зодиак человека: вы обретете счастье либо с себе подобным, либо со Скорпионом или Рыбами.

Дева

В начале осени Девы поймут, что напрасно не ценили то, что имели. Вам придется приложить усилия, чтобы не потерять близкого человека из-за нежелания хотя бы иногда проявлять гибкость. Будьте честны с собой и признайте, что ошибались. Если вашим партнером окажется Телец или Козерог, все пройдет хорошо, но если речь идет о Стрельце или Близнецах, не настаивайте на своем и просто дайте любимому человеку больше свободы.

Весы

Весы в первом осеннем месяце нарушат все свои принципы и вступят в отношения с тем знаком, с которым их совместимость стремится к нулю. Скорее всего, речь идет о Скорпионе, Овне или Водолее. С одним из этих людей Весы закрутят бурный роман, и под его влиянием откажутся от некоторых своих убеждений. Помните, что человек, который встретится в третьей декаде сентября, сильно повлияет на ваше мировоззрение.

Скорпион

В конце сентября в жизнь Скорпионов вернется некто из прошлого, который придет с повинной головой. Только вам решать, насколько милосердным человеком быть, и стоит ли пытаться войти в одну реку дважды. Если речь идет о Весах, Рыбах или Тельце, есть смысл предоставить бывшему партнеру второй шанс, а вот Близнецам лучше мягко дать понять, что отношения закончены раз и навсегда. Ваша совместимость с ними крайне невысока.

Стрелец

В первых двух осенних месяцах осени Стрельцы окончательно поймут, что испытывают к человеку, которого считают своим другом, отнюдь не дружеские чувства. Еще некоторое время уйдет на подготовку признания, и в конце ноября вы, наконец-то, решитесь сказать о своей симпатии. Не бойтесь говорить о чувствах, поскольку вторая половинка давно ждет заветных слов. Стрельцам, которые еще не встретили свою любовь, рекомендуется обратить внимание на людей в своем окружении со знаками Стрельца, Овна или Льва.

Козерог

Осень поставит перед Козерогом сложный выбор. Вам придется решать, стоит ли уйти или остаться. Перед тем, как ответить на главный вопрос, взвесьте всю плюсы и минусы, и если чувствуете дискомфорт внутри себя, выходите из токсичных отношений. Какое-то время, проведенное в одиночестве, позволит вам вспомнить о себе. Самым лучшим выбором для Козерога станут представители его же стихии, то есть, Козерог, Дева или Телец.

Водолей

Несмотря на стремление к спокойной и мирной жизни, Водолеев ждет немало сложностей в личной сфере этой осенью. Учитесь искать компромиссы и выражаться предельно четко, чтобы избегать недоразумений. Особенно тактичными и милыми вам стоит быть с Раками, Овнами и Весами. Одиноким Водолеям можно рассчитывать на случайный карьерный роман в середине осеннего сезона.

Рыбы

В сентябре Рыбам не стоит верить всему, что говорят представители противоположного пола, особенно когда дело касается мастеров флирта Близнецов или гораздых на обещания Стрельцов. Настоящее счастье в личной жизни Рыб ожидает только под занавес уходящей осени. Именно тогда вы почувствуете, что обрели крылья за спиной и готовы расцеловать весь мир.

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