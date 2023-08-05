Каким знакам зодиака надо срочно спланировать будущее 5 августа - лучшее время

День может быть достаточно напряженным для представителей некоторых знаков зодиака.

Девы

Сегодня вы можете чувствовать себя тревожно и обеспокоенно, и это может быть заметно по вашим действиям, что привлечет внимание окружающих. От излишних усилий, которые вы вкладывали в работу в последнее время, вы могли переутомиться. Вам следует перестать бояться неизвестности и избегать излишнего стресса.

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Козероги

Сегодня вы проведете день, анализируя свою финансовую ситуацию. Советуют следить за своими расходами и более рационально планировать. Не волнуйтесь, если будете внимательны, вы не потеряете ничего. Ваши выводы сегодня будут положительно сказываться на вашем доходе.

Скорпионы

Старайтесь избегать мелких споров с партнером сегодня. Могут возникать незначительные разногласия, но вы можете раздуть из мухи слона на фоне эмоций. Постарайтесь успокоиться и придать приоритет хладнокровной логике.