Увольнение и подставы: каким знакам зодиака не повезет на работе 2 августа

Неблагоприятный день в отношении карьеры.

Овны

Несмотря на то, что у Вас есть приоритетные задачи, справиться с ними может быть нелегко. Скука от рутины может привести к тому, что Вы будете делать практически все, кроме тех дел, которые жизненно необходимы. Завершите их и вы сможете с чистой совестью провести остаток дня.

Львы

Следите за тем, чтобы не сболтнуть лишнего - это может привести к тому, что вы окажетесь в очень неловком положении. Вы можете даже не понять, что сказали, пока не увидите выражение чьего-то лица. Если это произойдет, то сохраняйте хорошую мину, извиняться не стоит.

Стрельцы

Возможно, сегодня вам потребуется сделать два шага назад, на время уйти в тень. Вам придется набраться терпения, но, подобно выдержанному вину, идея, прошедшая испытание временем, может в последствие принести невероятный успех.

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