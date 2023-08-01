Не приближайтесь к воде! Каким знакам зодиака надо быть осторожными 1 августа

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Близнецы

Ваша смелость и решительность сейчас на низком уровне, вам не хочется начинать что-то новое. Вы чувствуете себя слишком самокритичными сейчас и на самом деле вам нужно быть более снисходительным к себе в отношении своей внешности. Привычка постоянно критиковать себя, вместо того чтобы принять свои уникальные качества, сказывается на вашем настроении. Практикуйте сегодня позитивное мышление.

Весы

Избегайте приближения к глубокой воде, если только вы не являетесь отличным пловцом. Сегодня предвещаются несчастные случаи, связанные с водой, поэтому не стоит испытывать судьбу! Держитесь подальше от любого глубокого водоема, природного или иного, так как вероятность того, что вы попадете в беду, а затем запаникуете, выше, чем обычно. Лучше перестраховаться, чем пожалеть.

Стрельцы

Существует вероятность получения травмы. Соблюдайте большую осторожность. Старайтесь регулярно менять физические нагрузки, часто отдыхайте и разминайте спину. Эти действия улучшат ваше самочувствие и повысят выносливость.

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