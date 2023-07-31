Что нас ждет 31 июля - знакомства и денежные потоки

Овны

Сегодняшнее беспокойство может побудить вас отказаться от своих планов и найти более интересное применение своей энергии. Возможно, вы предпочтете провести время с друзьями, но даже это может вам не понравиться, если Вы не сможете получить новые впечатления. Возможно, у вас возникнет соблазн сделать покупки, но в этом случае будьте внимательны, так как импульсивные траты могут привести к сожалениям.

Раки

Встреча или общественное мероприятие может оказаться полезным для вас, Раки. Возможность пообщаться, а также обсуждаемые темы могут натолкнуть вас на несколько собственных идей. Кроме того, вы получите большое удовольствие от свободного общения без осуждения.

Рыбы

Сегодня вам будет трудно доверять своим чувствам. Кроме того, вы можете задуматься, достаточно ли одной лишь логики, чтобы принять важное решение. Попытки разобраться в ситуации могут привести к тому, что ваш ум начнет бешено метаться. И все же, если вы сможете полностью погрузиться в любимое дело или отвлечься на общение, ответ может прийти сам.

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