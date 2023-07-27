Глоба назвала знак, который разругается со всеми: на работе будут ненавидеть, дома обидятся

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы

Эти люди из-за нервов наворотят дел, а потом жалеть будут.

Водолеям предстоит сложное время, сказала астролог Тамара Глоба. А все из-за эмоциональной сферы, которая даст сбой.

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Выполнение текущих задач будет для Водолеев очень тяжелым, люди будут обескуражены. На работе из-за этого большая вероятность конфликтов. Не стоит говорить что-то окружающим сгоряча, они обидятся.

Возможны также разногласия и с близкими людьми. Астролог советует адекватно реагировать на конструктивную критику и делать правильные выводы.

Источник: rsute.ru.

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