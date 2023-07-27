«К сожалению…»: Володина сделала важный прогноз на 2024 год — когда все закончится

Астролог Василиса Володина сообщила, что 2024 год будет таким же сложным для нашей страны, как и год Кролика. По ее словам, сейчас происходит перелом, который продлится еще несколько лет.

«К сожалению, это не обозначает, что все мы начнем через три года жить лучше. Но поворот, перелом и действительно большие изменения наметятся через 2–3 года. До этого, в течение ближайших двух лет, ситуация будет оставаться очень непростой», — заявила она в разговоре с Teleprogramma.pro.

Володина посоветовала россиянам побольше заниматься собственной жизнь и постараться не реагировать на трудности.

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