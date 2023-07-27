Поцелуй Бога! Какой знак зодиака станет денежным королем в августе — Глоба

Астролог Тамара Глоба сообщила, что в августе у Тельцов снова наступит звездный час. Но на этот раз — в денежном плане. Будет вести настолько, что в какой-то момент покажется: этих людей целует и оберегает сам Господь Бог.

«Нужно использовать это время максимально. Тогда вы сможете подняться на новый уровень жизни и увеличить свои заработки», — заявила она.

При этом Тельцам важно присмотреться к своему окружению. Рядом, возможно, находятся завистники, которым покоя не дает ваш успех.

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