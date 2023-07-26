Особый путь, ведущий к счастью: какую миссию должны выполнить Телец, Дева и Водолей, указала Тамара Глоба

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба дала прогноз на определенный период времени.

Известный астролог Тамара Глоба предзнаменовала события последних дней июля для разных знаков зодиака.

У каждого есть особая миссия, выполнив которую можно будет почувствовать себя по-настоящему счастливым.

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Телец может закрутиться между домом и работой. Но все взаимосвязано, ведь помощь в делах придет от близких.

У Девы будут меняться планы практически на ходу. То, в чем они сомневаются. уйдет само собой, появятся новые идеи, возможности и предложения.

Водолеям принесет результаты работа, в которую они вложатся по максимуму. Но все же старайтесь беречь силы для общения с близкими.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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