Особый путь, ведущий к счастью: какую миссию должны выполнить Телец, Дева и Водолей, указала Тамара Глоба

Телец может закрутиться между домом и работой. Но все взаимосвязано, ведь помощь в делах придет от близких.

У Девы будут меняться планы практически на ходу. То, в чем они сомневаются. уйдет само собой, появятся новые идеи, возможности и предложения.

Водолеям принесет результаты работа, в которую они вложатся по максимуму. Но все же старайтесь беречь силы для общения с близкими.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»