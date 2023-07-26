Карьерные перспективы, любовь и личный успех: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которым крупно подфартит

Астролог Тамара Глоба рассказала, каким выдастся конец июля 2023 года для представителей разных знаков зодиака.
Судя по расположению небесных светил, по-настоящему подфартит в этот период тем, кто рожден под созвездиями Близнецов, Рака и Стрельца.
Им обещаны карьерные перспективы, решение финансовых вопросов и личное счастье.
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Близнецы, хоть и с препятствиями, но решат финансовые вопросы. Будут успешными творческие встречи.
Ракам обещаны карьерные перспективы и удачные проекты, на которые сначала нужно потратиться, но оно того стоит.
Стрельцов, которые отправятся в дорогу, ждет любовь и личный успех, но придется за себя побороться.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»