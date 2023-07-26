Карьерные перспективы, любовь и личный успех: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которым крупно подфартит

Близнецы, хоть и с препятствиями, но решат финансовые вопросы. Будут успешными творческие встречи.

Ракам обещаны карьерные перспективы и удачные проекты, на которые сначала нужно потратиться, но оно того стоит.

Стрельцов, которые отправятся в дорогу, ждет любовь и личный успех, но придется за себя побороться.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»