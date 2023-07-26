Выпадет особое предназначение: важная миссия Девы, Весов и Водолея — о чем предупредила Тамара Глоба

Девам обещано, что из их жизни уйдет все, в чем были сомнения, а планы поменяются на ходу. Появятся новые идеи, предложения и возможности в родных местах.

Весам даны рекомендации не пользоваться дружескими советами — сейчас они непродуктивны. А вот к переменам нужно быть готовыми.

У Водолеев все хорошо складывается на работе, будут результаты. Но старайтесь беречь силы для общения с близкими.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»