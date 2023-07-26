Выпадет особое предназначение: важная миссия Девы, Весов и Водолея — о чем предупредила Тамара Глоба

Известный астролог Тамара Глоба, прогнозы которой в большинстве случаев оправданы, сделала новое предзнаменование.
Судя по расположению небесных светил, особое предназначение выпадет представителям трех знаков зодиака. У каждого из них — своя миссия в конце июля.
Рожденные под знаком Девы, Весов и Водолея будут двигаться по особому пути, который приведет их к счастью.
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Девам обещано, что из их жизни уйдет все, в чем были сомнения, а планы поменяются на ходу. Появятся новые идеи, предложения и возможности в родных местах.
Весам даны рекомендации не пользоваться дружескими советами — сейчас они непродуктивны. А вот к переменам нужно быть готовыми.
У Водолеев все хорошо складывается на работе, будут результаты. Но старайтесь беречь силы для общения с близкими.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»