Тамара Глоба назвала миссию Львов, Стрельцов и Козерогов: кто на правильном пути к счастью — развилок нет

Львам нужно заняться своими делами и здоровьем и ни в коем случае не ссориться с близкими и начальством.

Стрельцам звезды советуют притормозить деловые планы, только так вы разберетесь с сумятицей.

Козерогам придется свои планы отложить и заняться семейными делами и заботами, принять участие в жизни окружающих.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»