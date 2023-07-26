Тамара Глоба назвала миссию Львов, Стрельцов и Козерогов: кто на правильном пути к счастью — развилок нет

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой сбываются с девяноста процентной точностью, рассказала, как себя должны вести в конце июля представители разных знаков зодиака. Эта дорога приведет их к счастью, без развилок.
Рожденным под созвездиями Льва, Стрельца и Козерога звезды диктуют особые условие.
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Львам нужно заняться своими делами и здоровьем и ни в коем случае не ссориться с близкими и начальством.
Стрельцам звезды советуют притормозить деловые планы, только так вы разберетесь с сумятицей.
Козерогам придется свои планы отложить и заняться семейными делами и заботами, принять участие в жизни окружающих.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»