Тамара Глоба назвала миссию Львов, Стрельцов и Козерогов: кто на правильном пути к счастью — развилок нет

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала предзнаменование для представителей этих знаков зодиака.

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой сбываются с девяноста процентной точностью, рассказала, как себя должны вести в конце июля представители разных знаков зодиака. Эта дорога приведет их к счастью, без развилок.

Рожденным под созвездиями Льва, Стрельца и Козерога звезды диктуют особые условие.

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Львам нужно заняться своими делами и здоровьем и ни в коем случае не ссориться с близкими и начальством.

Стрельцам звезды советуют притормозить деловые планы, только так вы разберетесь с сумятицей.

Козерогам придется свои планы отложить и заняться семейными делами и заботами, принять участие в жизни окружающих.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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