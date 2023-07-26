Луна в Скорпионе: Володина рассказала, как быстро похудеть — по звездам

Астролог Василиса Володина сообщила, что в последние дни Луна находится в знаке Скорпиона. А это значит, что время довольно нервное и тревожное. И многие, по ее словам, депрессии заедают едой.

«Если вам кажется, что мир рухнул — значит, на вас уже действуют чары скорпионьей Луны. В этом виноваты ваши собственные подавленные эмоции. Контролировать себя с точки зрения диеты в эти дни — очень важно! Включайте всю свою злость на лишний вес», — заявила она.

Володина подчеркнула, что сейчас лучше всего заниматься спортом. Звезды благоволят таким людям и сулят им удачу.

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