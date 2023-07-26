Получите прибыль, добьетесь всех целей: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые попадут в поток удачи

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, как сложится конец июля для представителей разных знаков зодиака.

Судя по расположению небесных светил, на представителей четырех зодиакальных созвездий обрушится настоящий поток счастья и они попадут под струю удачи.

С 26 июля повезет Овнам, Ракам, Рыбам и Водолеям.

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