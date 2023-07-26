Знак зодиака, которому фатально не везет с деньгами — полоса разочарования с 1 августа

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом, назвав знак зодиака, которому фатально не везет с деньгами, почти весь август им придется мириться с тем, что финансы тают как снежный покров.

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Больше всех с деньгами не повезло Девам. Уже с 1 августа они ощутят влияние ретроградной Венеры, которая будет для них в наиболее невыгодном положении, а значит, что непредвиденных трат и сокращения доходов не избежать. Этому знаку зодиака лучше всего запастись терпением и переждать опасный период.

По материалам 7days