Сила Тельцов, Скорпионов, Львов и Водолеев — решающее условие для их счастья в 2023 году: Глоба

Тамара Глоба поделилась прогнозом на вторую половину 2023 года, назвав мощную силу некоторых знаков зодиака, с помощью которой они сумеют достичь счастья и процветания.

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Тельцы проявят свое трудолюбие, чем заслужат уважение и призвание. Но этот успех, который придет к ним летом и будет сопутствовать вплоть до конца года, едва ли можно назвать легким. Бурные перемены дома и в жилищных вопросах: переезды, ремонты, забота о родителях, важные знакомства и даже пополнение в семье — все это потребует от этого знака зодиака немалые расходы.

В конце осени и зимой перед Тельцами откроются новые возможности вдали от дома, придет помощь издалека. В делах этот знак зодиака ждет успех, того же можно ожидать и в личном плане.

Скорпионы будут активны. Их ждут перемены на службе, весь коллектив может измениться. На первый план выйдут дела семьи. Тут же ожидаются перспективы на работе.

«Начинайте свое дело, даже если не придут значительные доходы. В этом помогут друзья. Осень принесет потери, за спиной интриги. В личных отношениях перемены», — заверила Глоба.

Семья станет для этого знака зодиака опорой. А год Водяного Кролика завершится прибылью и поездками.