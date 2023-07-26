Что нужно сделать Овнам, Тельцам, Ракам и Весам с 1 августа — иначе потеряют все деньги

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом, который вступает в силу с 1 августа. Некоторым знака зодиака придется взяться за ум, только в этом случае они сумеют сохранить свои финансы в целости.
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Овны смогут избежать финансовых потерь только в том случае, если их доходы будут приносить им удовольствие. Те представители знака, которые зарабатывают на спорте и наставнической деятельности, не ощутят проблем с деньгами. Остальным нужно быть настороже: финансы требуют бережливости.
Тельцам захочется выйти за рамки своего бюджета. Но в августе это делать категорически нельзя. Они могут встретить сентябрь с пустым кошельком. Лучше всего экономить и искать источники дополнительного дохода.
Те, кто будет при деньгах и кому не нужно беспокоиться о завтрашнем дне, — Раки. Деньги, конечно, не будут сыпаться как из рога изобилия, но их будет достаточно. Правда, нужно экономить.
Весы обычно неохотно делятся своим заработком. Они привыкли взвешивать все за и против, когда собираются что-то купить. В конце августа они смогут пополнить свой бюджет.
По материалам 7days