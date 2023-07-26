Женщины с этими именами выходят замуж только по большой любви — раз и навсегда

Женщины с этими именами выходят замуж только по большой любви. Для них брак — это союз, который длится всю жизнь. Они не приемлют двойных стандартов и едва ли заглядываются на других мужчин, обретя спутника жизни.

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Александра согласиться на серьезные отношения только в том случае, если будут уверена в том, что ее избранник действительно обладает всеми качествами, которые она считает важными. Ее интересует только достойная партия. Выходя замуж, она рассчитывать провести с любимым всю жизнь. Поэтому ее спутник должен быть надежным и преданным.

Уговорить Екатерину на супружество так же сложно, как и поднять «Титаник» с глубин океана. Она согласиться стать женой человека, в котором будет уверена на 1000%. Ей хочется быть любимой — вторые роли не для нее. В браке Екатерина ждет от второй половинки уважения и безграничного доверия. Тогда жизнь с ней станет сказочной.