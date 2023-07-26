Глоба назвала знак, который поругается с начальством: денег не будет сразу же

Решительность и смелость Стрельцов в эти дни сыграет злую шутку, сказала астролог Тамара Глоба.
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Им непременно захочется выяснить отношения с начальством, действия которого Стрельцы расценивают как несправедливые.
Однако у этого разговора могут быть очень тяжелые для Стрельцов последствия. Руководство не любит критику, кроме того, Стрельцы никогда не отличались хитростью и дипломатичностью.
Резкие слова представителей зодиакальной системы выведут из себя их начальников. Они не станут терпеть обиды и уволят Стрельцов, оставив их без средств к существованию.
Если такой сценарий Стрельцов не устраивает, стоит вести себя благоразумнее на работе.
Источник: rsute.ru.