Деньги прут из всех щелей! Короли фортуны по дате рождения — свалится богатство в августе

Астрологи назвали три знака зодиака, которые в августе неожиданно сорвут денежный куш. Богатства обрушатся на их головы стремительным водопадом. Денег будет больше день ото дня. Эти прозорливые везунчики заслужили такой щедрый дар. Они трудились и делали все, чтобы достичь материальной независимости.

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В августе результаты своих трудов увидят Тельцы. Финансовое положение этого знака зодиака пойдет в рост. Они также могут получить перспективное предложение о работе. Такой шанс упускать нельзя. Звезды советуют им больше времени проводить в компании людей. Завязав нужные контакты, они смогут продвинуться по карьерной лестнице.