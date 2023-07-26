Деньги прут из всех щелей! Короли фортуны по дате рождения — свалится богатство в августе

Астрологи назвали три знака зодиака, которые в августе неожиданно сорвут денежный куш. Богатства обрушатся на их головы стремительным водопадом. Денег будет больше день ото дня. Эти прозорливые везунчики заслужили такой щедрый дар. Они трудились и делали все, чтобы достичь материальной независимости.
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В августе результаты своих трудов увидят Тельцы. Финансовое положение этого знака зодиака пойдет в рост. Они также могут получить перспективное предложение о работе. Такой шанс упускать нельзя. Звезды советуют им больше времени проводить в компании людей. Завязав нужные контакты, они смогут продвинуться по карьерной лестнице.
Успешным месяц станет у Раков. Финансовое благополучие, новые возможности, дополнительный источник дохода — все это принесет им стабильный заработок. Интуиция подскажет этому знаку зодиака, какие шаги нужно предпринять. Одни получат наследство, других ждет успех на службе. Без денег эти умельцы уж точно не останутся.
Прорывным август обещает стать и для Рыб. Они могут рассчитывать на карьерный взлет. Однако им нужно четко понимать, что им действительно по душе. Если они погонятся за двумя зайцами, то могут потерять все, что имеют. Что бы не выбрал этот знак зодиака, его ждет успех. Поэтому бояться перемен не стоит. Они пойдут только на пользу.
Дни рождения Тельцов выпадают на даты с 21 апреля по 20 мая.
Дни рождения Раков выпадают на даты с 22 июня по 22 июля.
Дни рождения Рыб выпадают на даты с 20 февраля по 20 марта.
По материалам sterlegrad